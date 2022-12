Gf Vip, urla e offese per Antonella Fiordelisi fuori dalla Casa: ecco cosa sta succedendo

Antonella Fiordelisi offesa da dei passanti fuori dalla casa del Grande Fratello. Non è un momento fortunato per l'influencere che dopo la rottura con Donnamaria, ora ha a che fare con gli haters che non hanno apprezzato il suo comportamento nella casa, lo stesso che avrebbe poi spinto Edoardo a chiudere con lei.

Le offese

Nel corso della diretta sono andati in onda dei cori contro la Fiordelisi che però la regia ha prontamete provveduto a censurare cambiando inquadratura. Antonella sarebbe stata offesa da dei passanti, ma non è, purtroppo la prima, almeno in questa edizione, visto che altri vipponi hanno subito lo stesso tipo di offese sempre da persone esterne alla casa. Tra i concorrenti presi di mira ci sono Pamela Prati, Gegia, Carolina Marconi e ora è il momento di Antonella Fiordelisi. La segnalazione è arrivata su Twitter, dove alcuni utenti hanno riportato la notizia sulle urla fuori dalla casa, ma per ora non si sa cosa sia accaduto.

In queste ore le cose tra Antonella ed Edoardo non stanno andando bene. Lui sarebbe geloso del rapporto tra la Fiordelisi e Spinalbese, lei sarebbe invece gelosa di quello tra il volto di Forum e Oriana, che tra l'altro ha avuto un flirt con Antonio. La questione è molto intricata, ma la scorsa notte Antonella ha voluto ribadire di tenere ad Edoardo e di aver avuto atteggiamenti poco carini solo perché spinta dalla sua gelosia verso Oriana. Chissà come andrà a finire?

