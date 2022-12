GF Vip, notte di passione tra Edoardo e Antonella: è successo di tutto mentre gli altri dormivano

Dopo qualche giorno di aperto contrasto vissuto sempre in diretta sotto gli obiettivi delle telecamere del Grande Fratello Vip, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi tutto è tornato come prima.

La notte di fuoco

La coppia sembra aver ricomposto le proprie fratture e, anzi, nella notte è addirittura scoppiata. Tra movimenti delle coperte, rumori e suoni sospetti che richiamavano baci e sospiri, c’è stato davvero poco spazio per l’immaginazione, tanto da aver costretto la regia a staccare l’audio.

La notte di passione che hanno vissuto celebra il ritorno alla normalità della coppia?

