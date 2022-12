Gf Vip, Edoardo sbotta con Antonella Fiordelisi: «Una così accanto a me non la voglio». Cos'è successo

Aria di crisi sempre più nera tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A dare in escandescenza è il gieffino che dopo l'imitazione della fidanzata di Oriana Marzoli avrebbe confessato di voler troncare con Antonella. La Fiordelisi si è esibita in un siparietto ironico e provocante, finendo per coinvolgere Antonino Spinalbese e mandando di nuovo su tutte le furie Donnamaria.

La discussione con Antonella

Alla richiesta di spiegazioni di un atteggiamento insolito da parte di Antonella, Edoardo è sbottato: «No Antonè lasciami stare. Non mi hai mancato di rispetto? Io non voglio parlare guarda. Ao non mi urlare nell’orecchio smettila. Ormai c’è poco da fare guarda. Dobbiamo prendere le distanze, non voglio più che il mio umore dipenda da te. Non è difficile da capire. Ti prego lasciami in pace. Me ne fai una ogni giorno sono stufo. Già non stavo bene anche prima, poi oggi hai fatto questo. Ti sei messa in perizoma, ma dove ca**o vivi? Ti sei messa pure a 90 davanti ad Antonino. Da oggi in poi fai il ca**o che ti pare e fai pure la scema con chi vuoi, sì sono serio adesso Antonella».

Lo sfogo

Dopo la brutta discussione con la fidanzata Donnamaria si è sfogato anche con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: «Sono matto io o questa vive in un altro mondo? Cioè ma io non ci sono mai stato con una persona così in vita mia. Ma di cosa parliamo, per me è follia. Come se io avessi dovuto imitare Antonino e avessi portato Oriana nel van. Dai ma non ci sono parole. No ma io sono sicuro, non ci voglio stare con una persona in quella maniera. Infatti non ci voglio stare con lei, non è che la voglio cambiare», ha detto in modo molto deciso.

Poi ha continuato il suo sfogo: «Infatti basta, basta, basta. Forse quando ho visto le cose belle ho visto male che vi devo dire. Ma via, a me una roba del genere non mi piace. No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni. Adesso nemmeno mi viene da piangere. Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia. Sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio».

