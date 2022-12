GFVip, Antonino Spinalbese e la verità su Belen: «Ecco in che rapporti siamo e quando posso vedere Luna Marì»

Antonino Spinalbese ha chiarito, una volta per tutte, in quali rapporti sta con Belen Rodriguez, mamma della sua bambina Luna Marì. Dopo i tanti rumors, e anche le polemiche, sulla coppia e la gestione della piccola, il gieffino ha fatto sapere che lui e la ex sono in realtà in buoni rapporti.

La confessione

Antonino mentre era in giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro ha iniziato a parlare di Luna Marì e ha chiarito subito che Belen le fa vedere la piccola ogni volta che vuole: «La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina».

Poi parla del grande amore verso la figlia: «Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto».

Insomma sembrano smentite le voci di chi pensava che Belen non facesse vedere la piccola ad Antonino. A meno di 24 ore dalla risposta data sui social dalla stessa Rodriguez è arrivata anche la dichiarazione (inconsapevolmente) del diretto interessato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 12:17

