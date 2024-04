Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il gender reveal: «L'ansia in una foto». Ma i fan si sentono esclusi

di Redazione web

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e il compagno Andrea Zenga presto diventeranno genitori per la prima volta e i due stanno toccando il cielo con un dito per la felicità. La coppia, che si è conosciuta nel 2020 all'interno della casa del Grande Fratello Vip, non vede l'ora di stringere tra le braccia il proprio bambino o la propria bambina e sta documentando su Instagram tutto l'emozionante percorso della gravidanza.

Nelle scorse ore, Rosalinda e Andrea hanno organizzato la festa del gender reveal insieme agli amici più stretti e alle rispettive famiglie. I fan, però, sono rimasti un po' delusi perché si aspettavano che i due futuri genitori svelassero se si tratta di un maschietto o di una femminuccia, invece, non hanno fatto sapere nulla. L'attrice e il modello riveleranno il sesso? O terranno questo segreto per loro?

Il gender reveal

Il tema che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno scelto per il loro gender reveal era il beige, un colore neutro che va bene sia per i maschietti che per le femminucce.

Rosalinda e la gravidanza

Sui social, Rosalinda Cannavò continua a ribadire che sta vivendo il periodo più bello della sua vita. La gravidanza la rende molto più sicura di sé e, poi, è raggiante e in tanti gliel'hanno scritto anche sotto agli ultimi post Instagram pubblicati. Proprio alcuni giorni fa, l'attrice aveva spiegato ai fan che il suo pancino cresce a vista d'occhio e che nella sua vita non ha mai provato sensazioni così belle.

