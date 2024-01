Diletta Leotta, vacanze con la famiglia: relax sulla neve con la piccola Aria, le nonne e il cane Lillo

di Cristina Siciliano

Ci sono dei luoghi dove l'inverno è pura emozione, dove il caos lascia spazio al silenzio, la confusione alla pace. Una magia che in pochi posti si può trovare come in Austria che non è solo il paradiso dei sciatori ma è il posto di chi sa fare il pieno di energie respirando l'aria pura e toccando la neve. E lo sa bene Diletta Leotta che nelle ultime ore si ha deciso di concedersi qualche giorno di relax con una mini vacanza a Kitzbühel, una suggestiva località alpina vicino Innsbruck. Con lei tutta la sua splendida famiglia, le due nonne, la piccola Aria e il suo compagno Loris Karius.

Diletta Leotta in Austria

Diletta Leotta, attivissima sul suo profilo Instagram, ha deciso di condividere con i suoi follower, che la seguono dagli esordi, l'outfit scelto per una giornata sugli sci.

Dopo qualche ora ha pubblicato nelle sue Instagram stories la foto con le due "nonne": Ofelia Castorina (mamma di Diletta) e Christine Karius (mamma di Loris). «W le nonne», ha scritto la conduttrice a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Lo scatto è tenerissimo e mostra le due nonne che si abbracciano. E naturalmente con loro c'è anche la piccola Aria nel passeggino e il cagnolino di Diletta, Lillo.

Insomma, per Diletta e la sua family sono giornate all'insegna del relax e dell'amore.

