Paola Perego salta Citofonare Rai2 dopo l’operazione al rene per un tumore: «Ora mi rimetto in forma»

di Dajana Mrruku

La salute di Paola Perego ha destato molte preoccupazioni. Solo 5 giorni fa la conduttrice ha annunciato di essersi sottoposta ad un'operazione chirurgica, nefrectomia parziale per un tumore trovato grazie alla prevenzione che, lei assicura, «mi ha salvato la vita». Il ricovero dall'operazione potrebbe durare almeno una settimana e nell'attesa che lei si riprenda del tutto, ha deciso di comunicare sui social la sua assenza nell'odierna puntata di Citofonare Rai2, lo show della domenica condotto insieme alla sua socia e amica Simona Ventura.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto la conduttrice.

L'annuncio di Paola Perego

Paola Perego ha annunciato su Instagram che salterà questa puntata di Citofonare Rai2, in onda tutte le domeniche mattine dalle 10:30: «Ciao a tutti, oggi non sarò in onda citofonare Rai 2 con la mia socia Simona Ventura.

I fan hanno sempre sostenuto la conduttrice, soprattutto in questo momento così delicato, con messaggi di incoraggiamento e vicinanza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA