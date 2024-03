Kate e il tumore, la (toccante) promessa di William ai genitori della principessa: il segreto svelato

di Cristina Siciliano

Kate Middleton nei giorni scorsi, dopo due mesi di convalescenza e a tre mesi dall'ultima apparizione per la messa di Natale, ha sorpreso tutti con la pubblicazione di un video in cui per la prima volta ha parlato della sua malattia, il cancro. La principessa del Galles ha infatti un tumore e al momento si sta sottoponendo a chemioterapie preventive, sostenuta dall'amore del marito William e dei tre figli George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis di quasi 6. La malattia di Kate è ormai diventata di dominio pubblico, persino nelle stazioni di treni inglesi, dove sono allestiti grandi schermi che trasmettono il viso della principessa del Galles. Tuttavia stando alle ultime indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, il William avrebbe fatto una promessa molto toccante ai genitori di Kate, Carole Middleton e Michael.

L'indiscrezione

Il principe William che è rimasto orfano di madre, la tanto amata Lady Diana, a 15 anni, per dimostrare il suo amore per Kate avrebbe promesso ai genitori della principessa che si sarebbe preso cura di lei per sempre. A svelarlo è stata la corrispondente reale, Rebecca English del Daily Mail. «Il principe William, più di chiunque altro, conosce i sacrifici che lei sta facendo per stare con lui. - ha sottolineato la corrispondente reale - . Ecco perché so che andrà oltre il cielo e la terra per stare al suo fianco. Sono sicura che farà del suo meglio per mantenere salda la famiglia. Non importa quanto tempo ci vorrà».

