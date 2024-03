Kate, Pasqua in "clausura" con William e figli: ecco dove la trascorrerà. Con loro anche re Carlo

di Alessia Di Fiore

William e Kate non parteciperanno alle celebrazioni pasquali della famiglia reale. Dopo il video in cui la principessa ha annunciato di avere un cancro, pare che i due si siano ritirati in campagna per trascorrere un po' di tempo con i loro figli.

Mentre affronta la chemioterapia, la principessa del Galles ha deciso di restare lontano dai riflettori e aprofittarne per godersi del tempo in famiglia e con lei anche William, che ha annullato tutti gli impegni lavorativi fino al 17 aprile (quando i suoi figli dovranno rientrare a scuola dalle vacanze).

Kate e William, dove saranno per Pasqua

I due insieme a George, Charlotte e Louis si sono spostati a Sandringham, più precisamente nella residenza di Anmer Hall, dove sembra che Kate abbia trascorso buona parte della convalescenza. Secondo alcune fonti, con loro ci sarà anche Re Carlo, che in questo periodo ha dimostrato di essere molto vicino alla principessa.

Saranno dunque dei festeggiamenti insoliti per il Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA