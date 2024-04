Parigi, polli gonfiabili giganti contro gli allevamenti intensivi

Tre gigangteschi polli gonfiabili sono spuntati a Parigi in Place de la Bourse tra lo stupore dei parigini. Un'iniziativa del gruppo animalista francese L214 per denunciare le pratiche di allevamento intensivo.

Per sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica sono stati rappresentati con segni di bruciature sul fianco, gli occhi tristi e le zampe all'aria come se fossero caduti non riuscendo più a sostenere il proprio peso.

