Ragazza ucraina di 21 anni aggredita e picchiata in spiaggia a Rimini. «Trovata semi incosciente, forse è stata stuprata»

Ha una clavicola fratturata e una lesione alla testa. È ricoverata in Medicina d'Urgenza all'ospedale "Infermi" di Rimini. Rannicchiata sulla lettiga, sembra più giovane dei suoi 21 anni e la carnagione ancora più pallida. Sofferente per le botte prese, per la paura delle conseguenze di ciò che le è successo, acquista lucidità a tratti e sembra non essere ancora pronta a confidarsi con i medici o con la poliziotta che tentano di parlarle.

Malore durante escursione in montagna: 70enne muore al Terminillo

Lei è di nazionalità ucraina ed è qui probabilmente da tempo prima della guerra. Nordafricano, invece, il suo presunto aggressore, del quale prima di perdere i sensi avrebbe dato una sommaria descrizione a chi l'ha trovata. La scorsa notte tra le 4 e le 5, la ragazza era semi incosciente stesa a terra tra le zona doccia e l'ingresso dello stabilimento balneare numero 118 di Rivazzurra di Rimini.

Trovata sanguinante in testa e in stato confusionario

Sanguinante e in stato confusionario, quando è stata soccorsa ha parlato ma non frasi chiare.

Al vaglio le telecamere dello stabilimento balneare

Sul posto la Squadra Mobile della Questura di Rimini che sta cercando testimoni e video di sorveglianza. La Scientifica inoltre questa mattina alle prime ore del giorno ha eseguito i rilievi nella zona docce dello stabilimento balneare alla ricerca di tracce ematiche e impronte che possano portare ad una pista concreta per identificare l'aggressore. È dalle telecamere di sorveglianza del Bagno 118, inoltre, che potrebbe arrivare la conferma della versione della ragazza.

Le indagini

I video sono già stati consegnati alla Polizia dal titolare dello stabilimento balneare e inquadrano bene sia la zona delle docce che quella della passerella che va verso la battigia. Il 118 è uno di quei bagni attrezzati alla sorveglianza e offre ai propri clienti una webcam in tempo reale posizionata verso il bagnasciuga. Per il momento, i poliziotti della Squadra Mobile coordinati dal Sostituto Procuratore, Annadomenica Gallucci stanno vagliando tutte le ipotesi, partendo dal luogo dell'aggressione fino agli ambienti abituali frequentati a Rimini dalla ragazza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA