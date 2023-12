Vanessa Ballan, il killer era un amico di famiglia: «Frequentava casa loro». La Procura: imputazioni da ergastolo. Oggi i funerali della 26enne

L'ultimo addio a Vanessa Ballan. Oggi, venerdì 29 dicembre, saranno celebrati i funerali della mamma 26enne uccisa in casa sua a Riese Pio X. Non sarà un evento per migliaia di persone, come è stato per Giulia Cecchettin, ma una celebrazione più intima, alla quale non avranno accesso i giornalisti, per volontà della famiglia che ha scelto di tenere per sé l'enorme dolore.

Fandaj era amico di famiglia

Quanto a quello che è successo, la Procura prosegue le indagini. L'ultimo aggiornamento riguarda il rapporto che il presunto killer aveva non solo con Vanessa, ma anche con il marito Nicola Scapinello. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, Bujar Fandaj era un amico di famiglia della coppia e aveva anche pranzato insieme a Vanessa, Nicola e il figlio in casa loro. Nicola e il kosovaro avevano lavorato insieme in qualche occasione, essendo piastrellista il primo e pittore edile il secondo.