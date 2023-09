Iran, pugni in faccia a una donna perché non ha lo hijab: lei reagisce e lo stende

Sono passati solo pochi giorni dal primo anniversario della morte di Mahsa Amini e un nuovo video, diventato virale sui social, mostra un episodio di violenza su una donna in Iran. A Teheran, un uomo ha trascinato fuori dalla macchina una donna perché senza hijab, il copricapo della tradizione musulmana, e l'ha picchiata selvaggiamente in strada.

Pugni in faccia per la donna che, però, ha reagito con la stessa moneta ed è riuscita a stendere l'aggressore per un istante, prima che i passanti lo portassero via.

Giocatrice in campo con il velo, è la prima volta ai Mondiali

In Teheran wurde eine junge Frau Opfer von Gewalt, weil sie den obligatorischen Hijab nicht trug. Wir müssen solche Taten verurteilen.

Unterstützen wir den Ruf des iranischen Volkes nach einer demokratischen & säkularen Gesellschaft.#FreeIran2023 #IranRevolution @GermanyDiplo pic.twitter.com/bwICFTf4qz — Aslan PorDastan (@PordastanAslan) August 29, 2023

Donna picchiata perché senza hijab

Il video mostra una donna irachena che viene trascinata con la forza fuori da un'auto da un uomo, che la prende a pugni in faccia. La donna, tuttavia reagisce e riesce ad evitare un'altra tragedia.

Il video è stato pubblicato dal Consiglio nazionale della resistenza iraniana (NCRI).

Il codice di abbigliamento islamico riguarda anche le donne straniere, che potranno essere espulse dall'Iran se non indossano il velo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA