Aggredita e picchiata da un senzatetto: morta una donna di 60 anni. L'orrore al parco: «Botte e pugni in faccia»

Orrore a Rovereto, in Trentino, dove una donna di 60 anni è stata aggredita e picchiata da un 40enne straniero senza fissa dimora ed è morta in ospedale. Il decesso è arrivato oggi per la gravità delle botte ricevute durante l'aggressione, che risale a ieri sera intorno alle 22.30 in un parco della città, il parco Nikolajewka. I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno facendo accertamenti.

L'aggressione choc al parco

A dare l'allarme sono stati alcuni inquilini di un vicino condominio che hanno sentito le urla della donna e, dalle finestre, hanno visto la vittima a terra con i pantaloni abbassati e l'aggressore sopra di lei che la colpiva in faccia. Probabilmente in seguito alle urla di questi inquilini, l'uomo è poi fuggito, ma è stato ritracciato dopo poco dai carabinieri, che lo hanno arrestato per omicidio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 10:38

