Turista morta ad Amalfi, cosa sappiamo: Adrienne sbalzata mentre prendeva sole. «Figli sconvolti, in hotel col nonno»

Incidente choc ad Amalfi in cui è morta una turista americana, cos'è successo davvero? La procura di Salerno lavora su due ipotesi di reato - omicidio colposo e naufragio colposo - nelle indagini sull' incidente in mare costato la vita, in costiera amalfitana, all'editrice americana Adrienne Vaughan, ha detto in una conferenza stampa il procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, sottolineando che finora nelle indagini sono state ascoltate oltre 70 persone, tra cui il marito della vittima ricoverato in ospedale che verrà nuovamente sentito appena le sue condizioni di salute miglioreranno.

Chi è lo skipper: Elio Persico accusato di omicidio colposo e naufragio

Il comandante accusa: «Ci hanno tagliato la strada». Il marinaio positivo alla cocaina