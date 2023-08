Turista morta ad Amalfi, il marinaio positivo alla cocaina. Il comandante accusa: «Ci hanno tagliato la strada»

Il divertimento e la spensieratezza di una festa di matrimonio. Poi, il terrore e l'incredulità. Tutto ripreso in due video amatoriali girati dai passeggeri del «Tortuga», il veliero utilizzato per eventi esclusivi che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nello specchio d'acqua davanti al Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana.

Turista morta ad Amalfi, il video choc: la festa sul veliero Tortuga, poi lo schianto e le grida

Adrienne Vaughan, presidente casa editrice di Harry Potter, il giorno prima dell'incidente era a Roma