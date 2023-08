Amalfi, chi era la turista americana morta: Adrienne Vaughan, presidente della casa editrice di Harry Potter, il giorno prima dell'incidente era a Roma

Adrienne Vaughan, 45 anni, è la turista americana morta sotto agli occhi di marito e figli ad Amalfi giovedì 3 agosto. Il motoscafo su cui viaggiava la famiglia in vacanza in Italia si è scontrato contro un veliero turistico e per la donna non c'è stato scampo.

Adrienne era partita insieme al marito, Mike White, e ai figli di 14 e 11 anni, a luglio per un viaggio in Europa che aveva fatto tappa anche a Londra e Roma: solo il giorno prima dell'incidente, la famiglia sorrideva felice davanti al Colosseo.

Chi era la turista morta ad Amalfi

Adrienne Vaughan, 45 anni, era mamma di due figli. Laureata alla New York University, dal 2021 era presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, famosa soprattutto per la pubblicazione della celebre serie di romanzi fantasy “Harry Potter" di cui, prima, era stata direttore esecutivo. Dal 2015 al 2018 aveva lavorato per il gruppo editoriale della Disney. Di lei ricordano la capacità di relazionarsi con gli altri, la sua professionalità, il carisma. «E' stato il mio coach e il mio mentore - scrive un ex collega su Linkedin ricordando gli anni passati - Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader».