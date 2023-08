Iris Setti, chi era la donna aggredita e uccisa da un senzatetto a Rovereto: stava andando dalla madre

di Redazione Web

Si chiamava Iris Setti la donna di 61 anni aggredita, picchiata e uccisa da un senzatetto ieri sera verso le 22.30 nel parco Nikolajevka di Rovereto. Sembra la vittima stesse attraversando il parco per poi recarsi sul Lungo Leno, dove vive la madre, per accudirla.

Irisi Setti morta: la ricostruzione

Iris Setti è morta in ospedale a Trento a causa dei traumi e delle ferite riportate. A quanto si apprende la vittima è stata aggredita improvvisamente da uno straniero senza fissa dimora che lo scorso anno si era reso responsabile di danneggiamenti in una via della città, assalendo delle persone e camminando sulle auto. Il 40enne aveva anche aggredito i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Rovereto che erano intervenuti per fermarlo.

Il dolore del sindaco

«Siamo provati per il dolore infinito che una tragedia come questa provoca ma allo stesso tempo vogliamo capire cosa non ha funzionato», dice all'ANSA il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga.

Il primo cittadino è arrivato sul luogo dell'aggressione pochi minuti dopo, avvisato mentre si trovava a poca distanza per la tradizionale cena di condivisione in centro storico per le celebrazioni della patrona della città. «Io non voglio accusare nessuno - prosegue Valduga - il dolore della comunità è profondissimo.

