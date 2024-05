Marisol dopo la finale di Amici: «Il mio ginocchio non sta bene, mi devo fermare. Io tra i professionisti? Mi piacerebbe»

di Cristina Siciliano

A poche ore dalla finale, Marisol Castellanos, 18 anni, vincitrice della categoria ballo di Amici 23, è riuscita a portarsi a casa non solo l'affetto del pubblico ma anche 100mila euro in gettoni d'oro, (50mila per il premio della critica assegnato dai giornalisti e altri 50mila relativi al premio categoria). La giovane ballerina si dice particolarmente grata alla sua insegnante Alessandra Celentano. «È stata molto presente: il lavoro sull'espressività mi è servito tanto. Ero bloccata e mi ha tirato fuori cose che non pensavo di avere». Purtroppo però Marisol dovrà prendersi «un periodo di pausa dalla danza».

Le parole di Marisol

«Dovrò fermarmi per un po', il mio ginocchio non sta molto bene - ha spiegato Marisol a TvBlog -.

La ballerina ha spiegato, pensando al futuro, di non sentirsi ancora pronta per il mondo del lavoro e di voler continuare a studiare. «Non sono proiettata ancora nel mondo del lavoro, l'obiettivo oggi è formarmi e studiare ancora. Mi piacerebbe tornare come professionista ad Amici. In questa scuola ho imparato tanto e per me è stato un onore stare con professionisti di questo calibro. Restare qui significherebbe per me continuare a studiare».

I ringraziamenti

Marisol sul suo profilo Instagram ha condiviso anche un carosello di foto e ha scritto un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che ha sentito vicino durante il suo percorso nella scuola di Amici. «Scontato dire che non ci sono parole per descrivere un’esperienza dal genere, ma non ce ne saranno mai abbastanza per ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e l’hanno resa unica - ha scritto Marisol -. Grazie Maria. Grazie a tutti gli autori; grazie a tutti i professionisti e gli insegnanti in sala che mi hanno fatto crescere in questi 8 messi stupendo. Grazie alla maestra Celentano per avermi dato un banco a settembre e avermi guidata in questo percorso. Grazie alle costumiste e alla sartoria; grazie a tutti i giornalisti per il premio della critica, onorata».

