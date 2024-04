L'assistente di volo rivela i segreti dell'outfit dei passeggeri: «Ecco cosa ho scoperto». E i commenti le danno ragione

di Redazione web

Cher Killough è una hostess di Dallas, Texas che, ultimamente, sta diventando virale su TikTok. Infatti, nel suo profilo social pubblica video in cui spiega ai suoi follower tutto ciò che le capita in aereo: i comportamenti strani di alcuni passeggeri, le loro domande bizzarre e anche i "segreti" che potrebbero nascondersi dietro ai loro outfit. Uno dei post di maggiore successo di Cher ha totalizzato quasi due milioni di visualizzazioni e, in questo caso, l'assistente di volo interpretava i significati dei look dei clienti della sua compagnia aerea.

Il video TikTok di Cher Killough

«Cosa possa dedurre da ciò che indossi in aereo». Si intitola così uno dei video più famosi e virali postati di Cher Killough nel suo profilo TikTok. La hostess, prendendo ad esempio alcuni diversi outfit, ha cominciato a spiegare: «Le donne e le ragazze che viaggiano con questa felpa, quasi sempre sono fidanzate o sposate, perché è il classico abbigliamento che si indossa per non attirare troppo l'attenzione ma per essere comunque di bell'aspetto. Se, invece qualcuno indossa una tuta da casa o abiti scoloriti, posso presumere che si sia vestito così perché sa che si appoggerà sui sedili sporchi o sulle sedie in aeroporto e, una volta arrivato a destinazione, butterà tutto nel cesto della biancheria sporca. Se qualche passeggero indossa short o pantaloncini da ciclista suppongo che non si renda conto di quanti pannolini sporchi vengano cambiati sui sedili. I pantaloni della tuta larghi e colorati hanno davvero stile e questo outfit sportivo è spesso accompagnato da borse di marca e molto costose. Insomma, un look da ragazza decisa e sicura di sé. C'è, poi, chi punta tutto sulla comodità e si presenta in aereo in tuta senza grandi cerimonie».

I commenti social

Incredibilmente, la maggior parte degli utenti di TikTok che hanno commentato il video di Cher Killough le hanno dato ragione su quasi tutti gli outfit elencati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA