«Il polipo domestico ha distrutto la casa, ci ha fatto perdere il sonno e tanti soldi». La storia di Terrance diventa virale

Cameron Clifford è un dentista 36enne dell'Oklahoma che ha deciso di fare un regalo speciale al suo bambino: un polipo domestico. Fin da piccolissimo, Cal ha sempre nutrito una grande passione e ammirazione nei confronti di questo animale e quando ha visto la sorpresa del papà si è addirittura commosso. La famiglia ha deciso di raccontare la sua storia su TikTok intitolando il canale proprio al nuovo arrivato di nome Terrance: l'account si chiama Tiktoktopus.

In una recente intervista rilasciata a Usa Today, Cameron ha spiegato il motivo per cui secondo lui, più di 400mila persone seguono la sua pagina: «Penso che alla gente piaccia vedere la felicità di un bambino che riesce a realizzare uno dei suoi sogni e, poi, credo che gli animali, qualsiasi essi siano, portino sempre grande felicità».

Tuttavia, le sorprese, anche "negative", non sono mancate.

La storia

In un'intervista rilasciata al New York Times, Cameron Clifford aveva spiegato: «Ogni compleanno, ogni Natale, ogni vacanza, Cal diceva sempre: "Tutto quello che vorrei è un polipo domestico". Quindi ho deciso di regalarglielo».

A Usa Today ha, poi, raccontato la vita con il polipo Terrance: «In questo momento, non consiglierei a nessuno di comprare un polipo domestico a meno che non siate pronti a perdere il sonno, i fondi per il College e a distruggere la casa. Quando Terrance è entrato a fare parte della nostra famiglia, avevo comprato un acquario che mi è costato 600 dollari (più di 500 euro, ndr) e non avevo idea che avrei dovuto sostituirlo presto. Infatti, non mi ero reso conto che il nostro polipo fosse una femmina. Un giorno ho notato che aveva una piccola bollicina nella parte anteriore della testa, l'ho toccata e sono uscite tantissime creaturine minuscole: erano polipi.

Terrance era stata fecondata. Per far sopravvivere i piccoli abbiamo dovuto comprare altri acquari, filtri e cibo, e abbiamo praticamente modificato tutta la casa spendendo una montagna di denaro. È difficile mantenerli tutti vivi e in salute ma, per il momento, stiamo andando bene. Il vero problema sarà quando diventeranno grandi perché non possiamo tenerli nelle vaschette di plastica in cui vivono adesso».

I fan di Terrance

Il polipo domestico di nome Terrance è seguito su TikTok da 404mila follower che si sono, in un certo senso, appassionati alla sua storia.

