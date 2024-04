«Le librerie sono come un lassativo naturale», la spiegazione del medico: è il fenomeno Mariko Aoki

di Redazione web

Saurabh Seth è un gastroenterologo che vive in California e che è molto conosciuto su TikTok perché, tramite i suoi video semplici, riesce a spiegare anche concetti complessi di medicina. Uno dei filmati che più ha incuriosito i suoi follower, è quello che riguarda le librerie. Queste ultime, infatti, sarebbero dei lassativi naturali per alcune persone che hanno problemi intestinali. Non c'è nulla di inventato e non si tratta nemmeno di una strana coincidenza se, nel bel mezzo della visita in libreria, si sente la necessità di correre in bagno. Questo fenomeno ha anche un nome ben preciso: è il fenomeno Mariko Aoki.

Ecco di che cosa si tratta.

La spiegazione di Saurabh Seth

Il video di Saurabh Seth inizia così: «Perché devi correre in bagno ogni volta che entri in una libreria? C'è una spiegazione ben precisa. Questo fenomeno è noto come fenomeno Mariko Aoki di cui si parla per la prima volta in Giappone nel 1985. Il disturbo intestinale prende il nome dalla donna che scrisse su una rivista giapponese che ogni volta che entrava in una libreria, aveva l'improvviso bisogno di usare il bagno. Molti dei miei pazienti mi hanno raccontato di essersi ritrovati nella stessa situazione. Questo potrebbe succedere perché l'odore della carta dei libri potrebbe fungere da lassativo naturale. Tuttavia, gli studi riguardo a questo sono ancora in corso. Alcune persone si recano apposta nelle librerie per stimolare il proprio intestino».

I commenti social

