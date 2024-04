Neurologa spiega quanto tempo bisognerebbe trascorrere sui social: «Solo 30 minuti al giorno per evitare depressione e solitudine»

di Redazione web

Rachelle Summers è una neurologa che su TikTok ama dispensare consigli preziosi ai suoi follower: come migliorare il livello di memoria, come capire e ascoltare il proprio corpo, come interpretare i propri sogni oppure come utilizzare in modo sano i social network. Effettivamente, queste piattaforme sono entrate a gamba tesa nella vita di tutti e, a lungo termine, potrebbero anche essere pericolose. Quindi, Rachelle spiega il motivo per cui limitare il tempo che si trascorre su Instagram, TikTok, Facebook o X è salutare.

Il consiglio di Rachelle Summers

Il video in cui spiega perché l'uso dei social andrebbe limitato della neurologa Rachelle Summers ha totalizzato più di 170mila visualizzazioni. L'esperta dice: «Quanto tempo sui social media dovresti concederti ogni giorno se vuoi preservare la funzione cognitiva e il tuo benessere mentale? Uno studio ha rilevato che per mantenere buona la propria salute mentale, bisognerebbe limitare l'uso dei social a soli 30 minuti al giorno. È stato, poi, notato che se questa abitudine si mantiene nel tempo, nell'arco di alcune settimane, si noteranno miglioramenti per quanto riguarda la depressione, la solitudine e la Fomo (la paura di essere esclusi, ndr)».

Rachelle Summers ha, quindi, aggiunto: «Se si desidera trascorrere più di 30 minuti sui social media e vedere comunque dei benefici, bisognerebbe aggiornare una "tabella oraria" per tenere traccia del tempo passato online. Inoltre, è molto importante fare attenzione al ciclo del sonno, all'attenzione e all'umore.

I commenti social

I follower di Rachelle Summers (che sono più di 500mila) hanno davvero apprezzato il suo video in relazione al tempo trascorso sui social e qualcuno ha commentato così: «Grazie davvero... Effettivamente mi sento sempre scarico quando poso il telefono dopo avere scrollato l'homepage di Instagram», «Consigli utilissimi!» oppure ancora «I social sono davvero il male della società contemporanea».

