Giorgia Soleri e la brutta notizia in famiglia: «Mandateci pensieri positivi»

Giorgia Soleri continua a godersi le sue vacanze estive insieme alle sue amiche e nelle ultime ore, ha informato i suoi fan di essere a San Felice Circeo, in provincia di Latina nel Lazio. Nonostante l'influencer, sia stata spesso accusata dagli hater di focalizzarsi troppo sulle malattie che l'hanno colpita nel corso degli anni, continua a portare avanti le sue battaglie ed è seguita sui social da moltissime donne. E proprio nelle ultime ore, è stata una fan a notare un piccolo particolare. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Una fan ha commentato la foto che Giorgia Soleri ha pubblicato nelle sue Instagram stories insieme alle sue amiche e le ha chiesto il motivo per il quale non ci fosse anche lei oggi a Latina. «Purtroppo ho ricevuto una brutta notizia e sto andando a Milano dalla mia famiglia - ha scritto Giorgia Soleri sul suo profilo Instagram -.

Per adesso non si sa quale sia il motivo preciso per il quale Giorgia Soleri è dovuta ritornare a Milano. Adesso non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti per comprendere a pieno la situazione.

