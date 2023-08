Barbara D'Urso scatenata nel balletto di Annalisa. Una fan ironizza: «Si sta disperando per Mediaset»

di Redazione Web

Dopo la rivelazione di non essere stata riconfermata a Mediaset, alla conduzione di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso volta decisamente pagina. In questi giorni, la conduttrice, dopo essere stata premiata al Festival di Maratea, si sta godendo una bella gita in barca a Pescara con gli amici. Nei video che Barbara D'Urso ha pubblicato nelle sue Instagram stories, è possibile notare Carmelita che balla e si diverte con gli amici. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Barbara D'Urso ha smesso di soffrire e si è lasciata l'accaduto alle spalle. E negli ultimi giorni si sta godendo le vacanze con gli amici per ricaricare le batterie prima di ritornare in campo (ma senza dire dove). La conduttrice, nelle ultime ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del balletto fatto sulla barca insieme a tutti i suoi amici. La canzone è Mon Amour di Annalisa e la coreografia è stata eseguita perfettamente da Barbara e dai suoi amici.

I commenti dei fan (e degli hater)

Moltissimi sono stati i commenti dei fan al video pubblicato da Barbara D'Urso (sia positivi che negativi). «Mi viene voglia di essere lì con voi a ballare», ha scritto una fan. «La casalinga che si fa tre mesi d'estate tra barche case di lusso con piscine di lusso.

E ancora: «Da notare quanto si sta disperando Barbara per Mediaset», ha scritto un altro utente.

