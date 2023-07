Barbara D'Urso e l'addio a Mediaset, Caterina Balivo: «Lei è una grande professionista, non è stato bello»

di Redazione Web

Tra smentite e veleni non si placano le polemiche per l'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, il programma di Mediaset che da settembre sarà condotto da Myrta Merlino. Nelle ultime ore, anche Caterina Balivo ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla situazione, comprendendo il dispiacere della collega che non ha potuto neanche salutare il suo pubblico dopo quindici anni. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Caterina Balivo nel dettaglio.

Le parole di Caterina Balivo

«Non so bene cosa c'è stato dietro - ha sottolineato Caterina Balivo in un'intervista a Corriere della Sera -. Barbara D'Urso è una grande professionista e a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico. Non è stato bello. Adesso giustamente ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me».

Ora non ci resta che aspettare questo fatidico incontro per avere maggiore chiarezza sulla situazione.

