Myrta Merlino sul nuovo Pomeriggio 5: «Barbara D'Urso? Siamo due donne diverse, spero di restarle simpatica»

Myrta Merlino entra a Mediaset. L'ex conduttrice di La7 è al lavoro per il nuovo Pomeriggio 5 che da settembre la vedrà prendere il posto di Barbara D'Urso. Mentre sui social compaiono le prime foto della conduttrice a lavoro con gli autori sul nuovo programma, la conduttrice si è raccontata in una lunga intervista esponendo nuove rivelazioni in merito all'ex conduttrice del programma. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Myrta Merlino (e le prime foto) a Pomeriggio 5: «Questo è solo l'inizio»

Le parole di Myrta Merlino

«Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente non sarei neanche in grado di fare - ha raccontato Myrta Merlino in un'intervista a Chi -.

Poi, la conduttrice ha aggiunto: «Non vorrei sembare snob ma sto facendo un programma quotidiano focalizzato sull'estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto. Non ho mai avuto tempo per seguire Barbara D'Urso però posso dire che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un'identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere».

