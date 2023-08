Barbara D'Urso si “consola” con la nipotina dopo l'amarezza per Mediaset: «Amore immenso»

di Redazione Web

Un'estate diversa. Ha passato sicuramente dei mesi in pieno relax Barbara D'Urso dopo la batosta ricevuta da Mediaset, azienda per cui ha lavorato per anni e anni. Dopo essere stata letteralmente cacciata, Barbarella ha staccato la spina partendo per diverse mete in Italia e all'estero. E oggi, 30 agosto, riassume la sua estate con un post Instagram. Una serie di scatti, immortalano la mano della nipotina Sofia mentre gioca con la sabbia, poi s'intreccia a quella della nonna e, ancora, mangia biscotti a forma di cuore. «La mia estate felice. Amore immenso» scrive l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 che chiude la didascalia con una serie di cuori.

Pioggia di like per l'ex conduttrice Mediaset che, dopo l'addio alla sua rete di sempre, ha riscontrato il favore di molti fan: «Sarai una nonna fantastica», «il lato positivo , meglio il tempo con la nipotina che stare negli studi televisivi», «L’amore che conta», «La nonna più bella d Italia» e così via.

