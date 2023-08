Tiberio Timperi: «Con Barbara d’Urso in Rai ho fatto un bel programma». Stoccata a Mediaset?

di Redazione Web

Ospite della trasmissione Camper, condotta da Marcello Masi, è stato ospite Tiberio Timperi, il quale nel corso della chiacchierata ha trattato diversi temi. In particolare, molti telespettatori hanno notato un dettaglio. A un certo punto dell’intervista è stato lanciato lo spezzone di una vecchia puntata di “Mattino in famiglia”, trasmissione di punta di Rai 2 di molti anni fa, nella quale Timperi conduceva insieme a Barbara d’Urso. Insomma, nel periodo in cui Mediaset ha del tutto bannato Barbarella dalla sua rete, mamma Rai ha colto ancora una volta l’occasione al balzo per dimostrarsi superiore rispetto alla Rete del Biscione.

Tiberio Timperi tornerà sulla Rai alla conduzione de I Fatti Vostri, in compagnia di Anna Falchi. ll conduttore ha ricordato i suoi esordi: «Ho iniziato con la radio e parallelamente facevo teatro, solamente che con il teatro non si portava a casa niente». Poi è arrivato il turno del ricordo di due delle celebri trasmissioni condotte da Timperi all’inizio della sua carriera su Rai 2: Mattino in Famiglia e Mezzogiorno in famiglia. A quel punto Masi ha lanciato un video ricordo di circa 25 anni fa, quando Timperi conduceva la prima trasmissione citata insieme a Barbara D’Urso. «Sono immagini straordinarie anche perché stai insieme a Barbara d’Urso che sappiamo essere al centro di tantissimi dibattiti negli ultimi giorni» ha detto Masi al temine della clip.

Inoltre, l’ex conduttrice Mediaset è stata vittima di uno scherzo in diretta durante l’ultima puntata dell’ultima edizione di Scherzi a Parte. Questa puntata era andata in onda domenica 16 ottobre 2022 e avrebbe dovuto essere riproposta in questi giorni, seguendo la programmazione della replica dello show condotto da Enrico Papi. Ma così non è stato, sarà per la cacciata di fine stagione?

