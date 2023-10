Barbara D'Urso, fuga da Londra: l'annuncio social sorprende tutti. Ecco il motivo

di Redazione web

Barbara D'Urso, in questi mesi, ha vissuto a Londra dove ha studiato e migliorato il proprio livello di inglese. La conduttrice napoletana ha sempre tenuto aggiornati i suoi numerosissimi follower su ciò che faceva nella capitale inglese e su come ha trascorso le sue giornate. Alcuni giorni fa, Barbara aveva annunciato sul proprio profilo che sarebbe tornata in Italia per recitare nello spettacolo teatrale "Taxi a 2 piazze". Ora, la conduttrice ha rivelato sui social che lascerà Londra, ma per quale destinazione?

La storia Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ci tiene a tenere sempre informati i suoi fan su ciò che fa e, proprio per questo motivo, ha pubblicato alcune storie in cui si trova alla stazione dei treni a Londra. La conduttrice napoletana posa davanti alla telecamera dello smartphone: indossa una tuta scura, sneakers, occhiali da sole e un grande sorriso. Infine, all'interno della storia scrive: «Si conclude per il momento questa esperienza molto interessante e molto produttiva a Londra... Ma quale sarà la prossima destinazione?».

Barbara non ha svelato niente ai suoi fan che attendono di avere novità più concrete sul suo spostamento.

I progetti lavorativi di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, dopo la delusione derivata dal non rinnovo di contratto a Mediaset, ha messo in cantiere nuovi progetti lavorativi. In primis, tornerà a teatro con la commedia "Taxi a 2 piazze" e, poi, stando a quanto rivelano alcune voci potrebbe tornare a recitare nel piccolo schermo: secondo l'indiscrezione lanciata da Di Più, Netflix la vorrebbe per una serie tv.

