Nicolò Zaniolo è tornato con la ex Sara, mamma del figlioletto Tommaso. Nel post spunta un like sospetto: «Torna in Italia?»

Nicolò Zaniolo è tornato insieme alla sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il calciatore sembrerebbe aver messo la testa a posto, dopo varie relazioni turbolente, e sarebbe tornato con la ragazza con cui aveva una relazione nel 2021 e che l'aveva reso papà del piccolo Tommaso. All'epoca l'ex romanista aveva detto di non essere pronto per un impegno simile, e aveva lasciato Sara quando il bimbo non era ancora nato: dopo vari flirt e alcune relazioni turbolente, come quella con Chiara Nasti e l'altra con la ex gieffina Soleil Sorge, Niccolò dunque avrebbe deciso di tornare sui suoi passi.

La scoperta della gravidanza

Nicolò Zaniolo era stato molto sincero quando ha scoperto della gravidanza di Sara Scaperrotta: «Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza, sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo.

Il dettaglio di Daniele De Rossi

Zaniolo e Sara hanno infatti annunciato il ritorno di fiamma (e non solo) con un post su Instagram in cui i due si trovano sul campo da calcio e il piccolo Tommaso è sulle spalle del suo papà. Tra i vari commenti e le varie interazioni, non è mancata quella di Daniele De Rossi, oggi allenatore della Roma: un like un po' a sorpresa, che ha insospettito non poco. Che la Roma stia pensando a riaccogliere il figliol prodigo Zaniolo, dopo l'addio burrascoso di due anni fa? L'ipotesi sembra per ora fantamercato, ma la presenza di DDR potrebbe essere garanzia di rilancio per l'azzurro, che intanto aspetta di sapere se Spalletti punterà su di lui per il prossimo Europeo con la maglia della Nazionale azzurra.

Le dichiarazioni di Zaniolo

Intervistato dal Corriere della Sera, Nicolò Zaniolo aveva rivelato che l'idea di tornare in Italia lo allieta molto: «L'Italia mi manca molto: la famiglia, gli amici, mio figlio... Adesso però tocca ai club definire il mio futuro, il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Con la Roma è stata una grande storia - ha proseguito Zaniolo a proposito della sua ex squadra - Ho amato tanto e sono stato ricambiato. Ma le cose nel calcio come nella vita finiscono. Quando è così è meglio separarsi, pur conservando il ricordo nel cuore. Non è successo niente di particolare. La verità è che qualcosa si era interrotto nel feeling con la Roma e abbiamo deciso di comune accordo che non avesse senso trascinare la questione. Un futuro alla Lazio per me sarebbe improponibile, sia per quello che ha rappresentato per me la Roma ma anche per rispetto dei tifosi della Lazio».

