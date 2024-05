Valentina Nappi, la pornostar a processo contro due poliziotti: «Fischiata come un cagnolino». Gli agenti: «Un normale controllo»

di Redazione web

Valentina Nappi a processo insieme al marito Giovanni Lagnese. La nota attrice di film porno è accusata di diffamazione nei confronti di due agenti di polizia e ritardo nel fornire le proprie generalità durante un controllo avvenuto sul lungomare di Salerno nel marzo 2022.

Cosa è successo

Valentina Nappi ha raccontato la sua versione dei fatti in tribunale. Spiega che lei e il marito, dopo aver superato una volante della polizia e sentito un fischio - che la coppia ha interpretato come canzonatorio - hanno deciso di non fermarsi. «Andavamo di fretta perché il garage stava per chiudere», ha spiegato la pornostar. I poliziotti hanno quindi affiancato la coppia con la volante e richiesto di fermarsi. A questo punto l'attrice, temendo un'escalation, ha avviato una diretta su Instagram (il suo profilo è seguito da 5 milioni di follower) durata circa tre minuti.

Il video

Nel video, Valentina Nappi ha sostenuto di essere stata «fischiata come un cagnolino» e «di non fermarsi se un cane abbaia. Questo è un abuso di potere».

Gli agenti

I due agenti, che si sono costituiti parte civile nel processo e sono rappresentati dall'avvocato Giovanna Sica, hanno testimoniato di aver notato la coppia a causa del loro «abbigliamento eccentrico» e di aver proceduto a un normale controllo.

