Barbara D'Urso, il look "british" divide: «La collegiale anche no, ricorda quanti anni hai»

Barbara D'Urso è tornata in Italia ormai da diverse settimane ma i suoi fan pensano che abbia un po' di nostalgia di Londra e, a parlare, sono i suoi outfit alquanto british che mettono in risalto il suo fisico tonico e in forma. In questi giorni, la conduttrice televisiva è impegnata a teatro con il suo spettacolo "Taxi a Due Piazze" che sta riscuotendo davvero molto successo in tutti i teatri italiani.

Il post Instagram di Barbara D'Urso

Tra uno spettacolo e l'altro, Barbara D'Urso si concede sempre un po' di riposo e una pausa relax insieme ad amici e colleghi. Così, ha fatto anche nelle scorse ore, quando, si è gustata una bella fetta di torta al cioccolato con panna e un caffè. Ciò che, però, ha attirato l'attenzione di suoi attenti follower, è stato l'outfit sfoggiato dalla conduttrice: blazer nero, t-shirt bianca, minigonna nera, collant, calzini bianchi e mocassini, insomma, un look in perfetto stile college. A corredo delle foto, Barbara ha scelto la didascalia: «Cozy Day... caffeuccio».

Il suo post Instagram ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan, anche se, qualcuno pensa che la conduttrice debba scegliere altri outfit: «La collegiale anche no, ricorda quanti anni hai», «Ma dove vai vestita così? Capisco una ventenne ma te...» oppure ancora «Direi che sei proprio una fuoricorso».

Barbara D'Urso a lezione di danza

Barbara D'Urso ha sempre detto ai suoi fan che una delle cose che preferisce fare alla mattina, dopo la colazione, è una bella lezione di danza. Infatti, nelle sue ultime storie Instagram, la conduttrice ha mostrato ai follower delle scarpette consumate e una sbarra davanti allo specchio di una sala da ballo e ha scritto: «Cominciamo così».

