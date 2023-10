Barbara D'Urso ora è a Parigi, i fan la esaltano: «Sei rinata, ti stai disintossicando da un ambiente squallido»

di Redazione web

Barbara D'Urso "is living her best life" come direbbe qualcuno, ovvero, "Sta vivendo la miglior vita possibile". La conduttrice napoletana, infatti, dopo la grande delusione della non riconferma a Pomeriggio 5, è partita alla volta di Londra dove ha vissuto per qualche mese e ha raccontato ai suoi follower il suo soggiorno inglese. Poi, si è trasferita a Parigi dove si trova tuttora e, sempre postando foto e storie, narra ai suoi fan ciò che fa durante il giorno. Secondo i suoi ammiratori, da quando ha lasciato l'Italia è ringiovanita.

Il post Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, dopo aver trascorso un'estate all'insegna dell'amicizia e della famiglia, è volata a Londra dove ha vissuto qualche mese e dove ha migliorato il suo inglese. Poi, come un fulmine a ciel sereno, ha comunicato ai suoi fan che stava per intraprendere una nuova avventura, questa volta, però, a Parigi e, quindi, ecco che la conduttrice napoletana si trova ora nella capitale francese. Barbara racconta tutto ai suoi fan tramite Instagram e il suo ultimo post è una raccolta di foto che la mostrano con un outfit casual che le regala un'aria molto giovanile.

La conduttrice indossa jeans chiari stile cargo, camicia bianca e un corpetto nero. Gli scatti hanno riscosso tantissimo successo tra i suoi fan che sono molto felici di vederla così in forma.

I commenti dei fan

Barbara D'Urso è seguita da più di tre milioni di follower su Instagram e sembra proprio che tutti le vogliano bene, dato che, sotto i suoi post è davvero difficile trovare un commento negativo.

