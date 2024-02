Emma e Tedua beccati (ancora) insieme: «Flirt in corso?». I nuovi video dopo la dichiarazione d'amore della cantante

di Dajana Mrruku

«Ho fatto pensieri impuri su Tedua», aveva rivelato Emma in una delle tantissime interviste rilasciate durante la sua partecipazione a Sanremo. Manco a farlo apposta, la cantante è stata vista più volte in compagnia del rapper ligure durante i festeggiamenti dell'ultima serata del Festival della canzone italiana. Emma è stata ospite da Mara Venier a Domenica In speciale Sanremo dove si è presentata con gl occhiali da sole e un sorriso a trentadue denti, che ha subito insospettito la conduttrice: «Hai fatto incontri carini?»

I video che circolano su X raccontano di una coppia che si è rivista a più riprese e in più party durante i festeggiamenti.

Emma e Tedua, amore in vista?

L'età non è più un problema, quel che conta è la chimica e quella, tra Emma e Tedua sembra non mancare affatto.

due giorni prima dice di aver fatto pensieri impuri su di lui e due giorni dopo stava partendo il limone duro lei è il mio spirito guida pic.twitter.com/ev4cmHi1hQ — 𝐯𝐚𝐥 in apnea (@ognivoItaecosi) February 11, 2024

Sui social le fan della cantante sono impazzite perché hanno rivisto finalmente la loro beniamina serena e felice, a conclusione di un periodo molto difficile trascorso dopo la morte di suo papà Rosario, a cui Emma era molto legata, tanto da dedicargli la sua partecipazione a Sanremo. E poi chi lo sa, forse tra lei e Tedua potrebbe davvero nascere qualcosa di bello, ma per adesso nessuno ha detto ancora nulla.

