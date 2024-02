Sanremo 2024, Emma confessa il colpo di fulmine: «Ho cercato l'età di Tedua, è piccolo per me. Ma mi sono innamorata»

di Dajana Mrruku

Sanremo continua a far sognare con canzoni che sono già entrate nel cuore di milioni di spettatori che si stanno preparando per la quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, una delle più importanti: quella dei duetti. Emma è in gara con la sua "Apnea" e si esibisce insieme a Bresh su un medley dei brani più famosi di Tiziano Ferro. In attesa di emozionare e commuovere i fan, Emma ha regalato tante gioie e momenti iconici, come la sua ultima confessione: il colpo di fulmine quando ha visto Tedua.

Emma, il colpo di fulmine

Emma Marrone è stata intervistata da Fanpage che le ha chiesto quale fosse la sua ultima ricerca su Instagram e lei, con molta nonchalance e onestà, tipica della cantante salentina, ha confessato: «Tedua perché l'ho incontrato ieri sera, ho fatto pensieri impuri. Nel senso che ho pensato "Mamma mia che bono, chissà quanti anni avrà" e quindi ho controllato su Wikipedia e, insomma come siamo messi? È piccolo.

Emma Marrone sei iconica pic.twitter.com/G6sEvO9F6l — elisa 🫧 (@bastisolotu) February 9, 2024

Poi ammette con il sorriso sulle labbra: «Mi sono innamorata, lo ammetto. Glielo state dicendo? Ma chi se ne frega, non ho niente da perdere».

Tedua (29 anni) non ha ancora replicato alle parole oneste e sincere di Emma (39 anni), ma chissà... D'altronde la differenza d'età è solo un numero e se son rose fioriranno, a maggior ragione se sono fiori di Sanremo.

