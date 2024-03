Francesca Michielin, età, fidanzato, malattia, social e carriera: chi è la cantante ospite a «Michelle Impossible & Friends»

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 dopo il successo delle prime due edizioni del programma «Michelle Impossible & Friends». Il suo programma è un one woman show che ospiterà tantissimi volti celebri del mondo dello spettacoli italiani e non solo. I protagonisti della puntata saranno coinvolti in prove imprevedibili e corali.

Francesca Michielin ospite da Michelle Hunziker

Per la prima puntata gli ospiti saranno il tenore Andrea Bocelli e Gerry Scotti, già ospite della prima puntata in assoluto del programma nel 2022, Lorella Cuccarini, reduce dalla co-conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e al momento impegnata con Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Ma c'è grande attesa non solo per l'attore Claudio Santamaria ma anche per la cantautrice Francesca Michielin.



Talento della musica italiana, Francesca Michielin, nata il 25 febbraio 1995 sotto il segno dei Pesci, è una delle cantanti più amate degli ultimi anni nel nostro Paese. L’artista, emersa ad appena sedici anni, ha dovuto fare i conti con i traumi della notorietà prima di trovare la sua dimensione sotto la luce dei riflettori e il peso della fama.