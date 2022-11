Il tumore lascia 6 mesi di vita alla star della tv: «Sapere che i miei figli cresceranno senza un papà mi spezza il cuore»

di Redazione web

Cancro ai polmoni che si è diffuso ed è arrivato al cervello. È questa la terribile diagnosi che ha ricevuto la star della tv inglese, Jonnie Irwin. Il presentatore del noto programma televisivo "A Place in the Sun" ha condiviso la triste notizia ai microfoni di Hello.

La star della televisione britannica

In Inghilterra, Jonnie Irwin è uno dei presentatori più amati della televisione: spigliato, simpatico, divertente, insomma unico.

I telespettatori seguono assiduamente i suoi programmi e il più famoso è appunto "A Place in the Sun", trasmissione che racconta di persone che desiderano trovare la proprietà perfetta nel Regno Unito oppure all'estero.

La condivisione della notizia con il pubblico

Proprio perché Jonnie ha un seguito così affiatato, ha deciso di condividere pubblicamente la propria sofferenza. Il presentatore si è raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale Hello.

Sul proprio profilo Instagram ha condiviso un post con la copertina in uscita della rivista. Jonnie appare felice in compagnia della famiglia ma è tutta apparenza: «Mi hanno dato 6 mesi di vita, non so per quanto vivrò ma ciò che mi fa più male è sapere che i miei figli cresceranno senza di me. Questo mi spezza davvero il cuore».

