Michelle Hunziker, la sveglia suona e lei risponde così: il video sorprende i follower

di Redazione Web

Il buongiorno si vede dal mattino. E Michelle Hunziker lo sa bene. Questa mattina, l'ex signora Trussardi ha dato ai fan un messaggio ben preciso del suo status mattutino. In una story Instagram, Michelle Hunziker ha condiviso un video di una foca in piscina che fa pernacchie. Un modo chiaro e diretto in risposta alla sveglia che suona ripetutamente per farla alzare dal letto. Ironicamente, la showgirl, quindi, ha condiviso col suo vasto pubblico la sonnolenza che l'attanaglia in questo venerdì che apre le porte al weekend.

Can Yaman: «Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia»

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati, il triste post di lei sulla separazione

Attiva sui social

Non è la prima volta che Michelle Hunziker condivide il suo status, anche ironico, con i follower. Recentemente la conduttrice svizzera ha postato alcuni video in cui chiede ai suoi fan di indovinare la città in cui si trova.

Michelle, oltre ad essere amata dai telespettatori è anche molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta quasi sei milioni di follower. Il video che ha postato Michelle Hunziker mostra un piatto di amatriciana e si sente la conduttrice dire: «Per gli intenditori, indovinate dove sono? Guardate questa pasta pazzesca e ditemi dove sono».

Nella foto successiva, la conduttrice, che ha un'espressione sognante scrive: «Faccia da goduria!! Evviva Roma», con tanto di cuore rosso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA