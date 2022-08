Ludovica Frasca, nozze finite per l'ex velina di Striscia? «Non ha più la fede al dito»

Piena crisi per Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, e l’imprenditore londinese Frank Faricy. C’è addirittura chi assicura che la storia sia ormai giunta al capolinea. Nel marzo del 2021, la showgirl annunciava le nozze, travolta dalla passione e dal sentimento, dopo un solo anno di relazione. Tre settimane dopo ecco il matrimonio, in Florida (l’evento è stato celebrato durante il Covid ma in piena sicurezza): un rito civile, molto semplice, organizzato in poco tempo tanto che non ebbero nemmeno il tempo di comprare le fedi nunziali. Infatti, sono stati fatti artigianalmente: «I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa» raccontò Ludovica. A distanza di poco più di un anno dalle nozze americane, sembra che sia tutto svanito.

A lanciare la news della rottura tra Ludovica e l’imprenditore è The Pipol Gossip. Il portale scrive che da mesi l’ex velina si è trasferita a Milano e del compagno nessuna traccia. Gli amici vicini a Ludovica parlano di crisi aperta tra i due. Anzi di rottura totale.

Sempre secondo i retroscena raccolti da The Pipol, la Frasca penserebbe solo al cinema e alla tv. Altro dettaglio che non fa ben sperare è quello dell’anello: la showgirl non ha più la fede al dito. Se così fosse, la festa di nozze vera e propria con amici e parenti in Europa che i due sposi aveva programmato sarà annullata.

Ludovica è nata a Napoli, nel 1992, ed è una figlia d’arte. Sua madre, Feliciana Iaccio è infatti stata la presentatrice del game show Giochi senza frontiere. La popolarità, per Ludovica, arriva grazie ad Antonio Ricci che la volle come velina di Striscia la Notizia oltreché come co-conduttrice di alcune edizioni di Paperissima Sprint. Prima di legarsi all’imprenditore londinese, fu chiacchierata dal gossip italiano per la relazione avuta con Luca Bizzarri.

