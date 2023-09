Sainz rapinato a Milano, il pilota rincorre il ladro e lo ferma. Lo sfottò di Ryanair: «L'unica gara che può vincere»

di Redazione web

«Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella». Lo scrive su X il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo essere stato rapinato a Milano dell'orologio da tre uomini che ha contibuito a far catturare. «Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi», conclude il pilota.

Lo sfottò di Ryanair

La vicenda di Sainz ha avuto una grande eco, soprattutto sui social. Tra i tanti commenti, è spuntato quello del profilo social di Ryanair, che come spesso accade si fa notare per una frecciata ironica che non è piaciuta ai tifosi della Ferrari. «L'unica gara che può vincere», si legge nel commento.

Only race he can win https://t.co/tiExzbSRLe — Ryanair (@Ryanair) September 4, 2023

Ieri, nel Gp di Monza, Sainz ha chiuso al terzo posto dopo essere partito primo. A vincere (la decima di fila) è stato Max Verstappen, che ha preceduto il compagno in Red Bull Sergio Perez.

