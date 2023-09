Arianna Cirrincione, l'attacco sui social: «Rispetto ad Andrea, sembri apatica per la gravidanza». Lei risponde così

di Redazione web

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, nei prossimi mesi, diventeranno genitori della loro prima bambina. Alcuni giorni fa, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno scoperto il sesso del bebè con una festicciola intima in compagnia di amici e parenti. L'influencer ha scherzato perché era davvero convinta di essere incinta di un maschietto e, proprio per questo, quando dalla grande scatola ha visto fuoriuscire i palloncini rosa, è rimasta sorpresa. Arianna, più volte, ha dovuto spiegare sui social, che le sue battute sul sesso del nascituro erano fatte per smorzare un po' la tensione e ha rassicurato che è comunque al settimo cielo. Nelle sue ultime storie Instagram ha risposto a tono a una follower.

Arianna Cirrincione, il gender reveal non la convince: «Bambina? Sono ancora convinta che sia un maschio»

Andrea Cerioli presto papà: «Piango già per tutto, Arianna è molto più tranquilla di me e ha scoperto di essere incinta così...»

La storia Instagram di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione, nonostante sia un'influencer molto seguita su Instagram, non condivide tutti gli aspetti della propria vita privata, perché si definisce un po' più riservata rispetto ad altre. Ad alcuni follower, questa sua riservatezza è sembrata più apatia, soprattutto nei confronti della gravidanza che sta vivendo. Quindi, Arianna ha voluto chiarire una volta per tutte questo punto e ha risposto: «Per me, ormai, siete abituati a vedere vite troppo surreali. Ognuno ha il suo carattere e nel mio caso, non mi modulo per essere più giusta per i social.

Il dilemma del nome

Ora che Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno scoperto che diventeranno genitori di una femminuccia, i follower sono curiosi se in ballo c'è già qualche nome. A questa domanda, l'influencer ha risposto: «Allora, la verità è che se dovessi consigliare un nome a un'amica ne avrei mille... scegliere per me è complicato! Non ne ho proprio idea», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA