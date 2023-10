Accoltella la compagna e ferisce sua figlia: la giovane è intervenuta in difesa della madre. Arrestato un 54enne. La donna è grave

La lite, il coltello e quei colpi inferti con violenza all'addome e al collo. Questa la cronologia dei terribili attimi vissuti la notte scorsa da una donna di 44 anni, aggredita dal suo ormai ex compagno, 54enne, nell'abitazione dove avevano convissuto ad Arcore (Monza) in via Casati. A tentare di arginare la furia dell'aggressione è intervenuta la figlia della donna, anche lei rimasta ferita. Ora la 44enne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, in prognosi riservata. Ha perso molto sangue.

L'aggressione nel cuore della notte dopo l'ennesima lite

Era da poco passata la una della scorsa notte, quando alla centrale del 112 è arrivata una prima richiesta di aiuto, seguita da una telefonata di un vicino di casa della coppia, che da tempo veniva udita litigare violentemente.

Le grida della donna svegliano la figlia

Le sue grida disperate hanno svegliato la figlia della donna, nata da una precedente relazione, la quale si è precipitata a soccorrere la madre, tentando di bloccare il suo aggressore. Durante la colluttazione anche lei sarebbe stata colpita ma non in maniera grave. Poco dopo sul posto sono arrivate le ambulanze e anche un elicottero del 118. I paramedici hanno soccorso la 44enne e l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale.

I carabinieri arrestano l'aggressore

I carabinieri, intervenuti a loro volta, ricostruito brevemente l'accaduto e raccolte anche le testimonianze dei vicini di casa della coppia, hanno arrestato l'aggressore con l'accusa di tentato omicidio. Il Tribunale di Monza si pronuncerà sulla convalida nelle prossime ore. Sull'entità delle ferite riportate dalla giovane e le sue generalità non sono state fornite conferme ufficiali.

