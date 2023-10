Milano, Fabio ucciso dal bus. Un testimone: «Un'auto ferma sulle strisce a cambiare una gomma ostruiva la visuale all'autista»

«Una macchina ferma sulle strisce pedonali con un uomo intento a cambiare una gomma bucata avrebbe ostruito la visualè all'autista dell'autobus che questa mattina ha investito e ucciso a Milano Fabio Buffo, 48 anni, mentre stava rincasando.

Il racconto dei testimoni

Lo hanno raccontato alcuni degli abitanti che vivono proprio davanti al luogo del tragico incidente aggiungendo che chi guidava il mezzo Atm aveva poco spazio per fare manovra, ossia svoltare a destra in via Bellosio arrivando da viale Forlanini: sulla sinistra macchine parcheggiate in divieto di sosta e sulla sinistra, quasi all'angolo l'auto in avaria.

Il parroco: «Fabio era uno risrvato»

«Probabilmente non ha visto il pedone - è stato sottolineato - in quanto avrà dovuto stare attento a non prendere l'uomo che sostituiva la gomma ed evitare le macchine posteggiate. L'autobus comunque andava piano». All'incrocio dove è avvenuta la tragedia stamattina è arrivato anche il parroco e anche alcuni abitanti del quartiere Forlanini dove Fabio Buffo, descritto come uno “riservato”, è nato e cresciuto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 15:44

