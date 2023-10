Incappucciati con felpe nere e spranghe assaltano tifosi avversari alla partita di terza categoria: 4 feriti, anche un ragazzo di 16 anni

Quattro persone sono rimaste ferite al termine di una rissa tra tifosi, fuori dallo stato di Parabiago ( Milano), dove era in corso una partita di calcio di terza categoria, la più bassa tra i campionati italiani. A quanto emerso, a pochi minuti dal fischio di inizio del match tra la San Lorenzo e la Sant'Ilario, alcuni tifosi si sono scontrati a colpi di spranghe e bastoni.

Si tratta di due distinti gruppi, in totale una trentina di persone, parte della quale indossava felpe nere con il cappuccio alzato. A seguito della rissa sono rimasti feriti due uomini di 55 e 32 anni e due giovani di 19 e 16 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Le indagini sono in corso per risalire a tutti i partecipanti allo scontro, la maggior parte dei quali è fuggita poco dopo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 21:26

