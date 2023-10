Dybala, l'infortunio preoccupa la Roma. Mourinho a Dazn: «Non sono ottimista». Ipotesi distorsione, out un mese?

La Roma stravince a Cagliari ma il 4-1 finale è rovinato dalla paura per l'infortunio a Paulo Dybala, uscito anzitempo dolorante al ginocchio dopo un contrasto con Prati. E José Mourinho, ai microfoni di Dazn, è scuro in volto quando parla de La Joya, all'ennesimo stop per guai fisici della sua avventura giallorossa, sulla cui gravità i tifosi sono col fiato sospeso.

Cosa ha detto Mourinho di Dybala

«Mi fido sempre molto dei giocatori, quando lui non è ottimista io non sono ottimista.

Roma in ansia per Paulo

Tutta la Roma è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. Lo staff medico ha subito controllato il ginocchio sinistro della Joya rilevando una distorsione causata dall'impatto violento. Se così fosse l'argentino sarebbe out per circa un mese. Ovviamente andranno effettuati esami strumentali per scongiurare altri problemi che al momento non possono essere esclusi del tutto.



Il ginocchio, fino a pochi minuti fa, non sembrava gonfiarsi. Il che permetterebbe alla Roma di effettuare i dovuti accertamenti già stanotte a Villa Stuart. Altrimenti il tutto verrebbe rinviato a domani mattina. Intanto Dybala ha dovuto rinunciare nuovamente alla chiamata della nazionale. Se dovesse essere confermata la distorsione resterebbe ai box anche contro Monza, Inter e Lecce. L'obiettivo, a quel punto, sarebbe tornare a disposizione nel derby del 12 novembre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 20:56

