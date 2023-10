Cagliari-Roma 1-4, le pagelle dei giallorossi: Lukaku ha il passo del T-Rex, Spina si rimette gli scarpini dell'Europeo, Paredes metronomo

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO 7

Scatta come una molla sul colpo di testa di Petagna. Intervento decisivo, di quelli che pesano

MANCINI 7

Bisogna formare la testuggine intorno a Mou. E Gianluca ordina lo schieramento prendendo a male parole chiunque provi a passare gli scudi

CRISTANTE 6,5

Un passo indietro, ma lo sguardo sempre avanti. Combatte e usa di nuovo il tacco per far sognare la Roma. Mezzo voto in meno per il rigore

NDICKA 7

Finalmente Evan d’alta quota. Alla settima mostra sicurezze e familiarità che fanno ben sperare

KARSDORP 7

Dopo i due assist di Celik in Europa, ora tocca a Rick che disegna per il pettone di Lukaku la palla dello 0-2. (69’ Kristensen 5,5: impacciato)

BOVE 7,5

Ultima corsa prima del pit stop. Col motore caldo si vede il meglio. Si mette a recuperare palloni come un ossesso. Ne nascono due gol.

PAREDES 7,5

Prende un giallo francamente insensato: una forbice a gioco fermo dopo 10 minuti. Il secondo tempo, invece, ha tutto un altro senso. Due assist vincenti e tanto lavoro di ricamo in cui detta i tempi del match (79’ Celik sv)

SPINAZZOLA 7

Niente azzurro, e allora Spina si rimette gli scarpini dell’Europeo.

AOUAR 7

Deve andare incontro alla Roma, e non il contrario. Operazione riuscita, in pieno. Rispetto alle ultime apparizioni sembra più dedito al sacrificio e alla grinta. E che bel gol. (69’ Pagano 6: altri venti minuti di apprendistato)

DYBALA 7

C’è Prati che lo prende di mira dall’inizio. Lukaku lo cerca di sponda, Paulo risponde spesso presente e avvia l’azione del 2-0 dopo aver preso più di una sportellata. L’ultima lo manda ko. (39’ Belotti 7,5: Non si limita a lottare. Il gol è un concentrato di tecnica, forza, lucidità. Chicchirichì)

LUKAKU 8

Di piede, di testa, di petto. Segna sempre, sente la porta ma al contrario di altri non vuole solo sentirla. Vuole domarla. Quando prende palla si sente il passo del T-Rex.

MOURINHO 8

Partita delicatissima, la più delicata dopo Budapest. La Roma la approccia come deve: con astuzia, coraggio, cattiveria. A protezione del gruppo e del suo allenatore che sembra un cobra a digiuno da settimane

