La Roma ha un nuovo sponsor: accordo con Riyadh Season, 25 milioni in due anni per il logo sulla maglia

di Francesco Balzani

La Roma ha il nuovo sponsor e arriva dall'Arabia Saudita. Si tratta di Riyadh Season un evento mondiale di intrattenimento. Nelle casse giallorosse entreranno 25 milioni di euro in due anni, ma non solo. Sono previste infatti due amichevoli da disputare nel corso del festival (tra fine ottobre e marzo) e l'apertura di diversi Roma store in Arabia Saudita. La Roma è il primo club al mondo al quale questo evento decide di associarsi commercialmente. Uefa permettendo (comunicazione dell’accordo è arrivata poche ore fa) il logo sará già domani sera sulla maglia. Non è stata attesa la votazione per l’Expo per non perdere lo sponsor, inoltre, il club non crede di poter condizionare 180 paesi nella votazione accettando la partnership con Riyadh Season.

L'annuncio diffuso dal club

L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennalecon Riyadh Season, che vedrà uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento apparire sulla maglia giallorossa. Con la sua quarta edizione che inizierà alla fine di questo mese, la Riyadh Season rappresenta un nuovo punto di riferimento per i festival di intrattenimento. Migliaia di visitatori di tutto il mondo vi si recano per assistere a concerti, eventi culturali, mostre e molto altro in luoghi iconici della capitale dell’Arabia Saudita.

Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, ha dichiarato: "La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica. Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo.

Gli eventi sportivi hanno un ruolo fondamentale nel calendario di appuntamenti del Riyadh Season, che, grazie a questo accordo, verrà arricchito anche dall’opportunità di assistere a un'amichevole dell'AS Roma a Riyadh. La presenza dei giallorossi, di nuovo impegnati in Arabia Saudita dopo oltre 40 anni dall’ultima volta, incontrerà la grande passione per lo sport e in particolare per il calcio che sta attraversando tutto il paese, come dimostrato dai numerosi campioni che al momento militano nella Saudi Pro League.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Riyadh Season come nuovo Main Partner dell’AS Roma,” ha dichiarato Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager del Club. “Riyadh Season è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, dove lo sport ha la sua centralità. La nostra partnership è il riconoscimento dell'AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita. Questo mercato sta diventando sempre più significativo per questo sport e crediamo che la nostra collaborazione genererà opportunità interessanti e uniche. Inoltre, non vediamo l'ora di giocare le nostre partite amichevoli lì e di sperimentare in prima persona la passione che questo Paese ha per il calcio". La prima Riyadh Season si è tenuta nell'ottobre 2019 e ha ricevuto un'enorme risposta positiva, con un numero di visitatori superiore a 10 milioni. Consolidando la sua impressionante reputazione di deliziare e coinvolgere gli ospiti, gli eventi successivi hanno battuto numerosi Guinness World Record.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 16:28

