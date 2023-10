Roma-Frosinone 2-0, le pagelle: Dybala Joya d'oro, Lukaku teleguida i compagni

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO 5,5 Uscite maldestre, parate fuori dai pali. Il problema portiere resta un tema caldo. Per fortuna gli attaccanti del Frosinone non sono in giornata

MANCINI 6,5 Due letture sballate nei primi minuti, ma trova subito il coraggio di rialzare la testa. Importante anche in quei break spezza ritmo davanti alla difesa

CRISTANTE 6,5 Il Bryan del mutuo soccorso. Si ricicla in difesa dove deve mettere le toppe anche per quei compagni che sarebbero del settore. C'è sempre, soprattutto nei momenti duri

NDICKA 5,5 Vive in un costante stato d’ansia. Dalla sua parte entrano tutti, poco meglio quando deve gestire il pallone. Ora il rodaggio è finito

KARSDORP 6 Del mazzo a destra è la carta che presenta meno insidie. Partita pulita, senza particolari patemi fino al giallo esagerato (71’ Kristensen 6: vitamine sulla fascia)

PAREDES 6,5 Usa la testa, soprattutto nella ripresa quando detta i battiti del cuore di una Roma con tanta pressione addosso

BOVE 6 Corre, sempre. Lotta, sempre.

SPINAZZOLA 6 Guardingo, anche per aiutare Ndicka. Quando trova campo prova a galoppare ma non sempre è preciso nell’ultima scelta

PELLEGRINI 6,5 Qualche fischio durante le formazioni e tanta voglia di rivalsa. Sbaglia qualche movimento e proprio un minuto prima di uscire trova il gol scaccia crisi (83’ Aouar sv: aiuta l’arbitro con i crampi)

DYBALA 7,5 Ritrova la Joya con due assist splendidi e un lavoro di sacrificio e qualità per il campo che attestano il suo amore per Mourinho. E’ di un’altra categoria (91’ Azmoun sv)

LUKAKU 7 Quarto gol in cinque partite. E’ un concentrato di potenza e tecnica quando sblocca una gara durissima. Poi teleguida i compagni e perde qualche confronto per una stanchezza fisiologica

MOURINHO 7 La squadra è con lui, lo stadio pure. La pressione è tanta ma la sua Roma la gestisce bene e rialza la testa dopo il poker di Genova. I problemi in difesa persistono, urge Smalling

