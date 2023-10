Atalanta-Juventus 0-0, le pagelle dei bianconeri: Rabiot spento, Kean evanescente, Chiesa lotta, Szczesny ritrovato

di Timothy Ormezzano

SZCZESNY 6,5

Vola come Superman per togliere dall'incrocio dei pali, con l'aiuto della traversa, una punizione pennellata da Muriel. Pasticcia un po' nel finale, ma riecco il vero Tek.

GATTI 6,5

Ritorno da titolare, dopo la clamorosa topica contro il Sassuolo. Davanti al Ct Spalletti, presente in tribuna, ritrova tempi, misure e autorevolezza.

BREMER 6,5

Alla 50ª recita in bianconero, sbaglia poco o nulla. Fa valere il fisico nella marcatura su De Ketelaere. Esce anzitempo, cedendo ai crampi (dal 39' st Rugani: sv).

DANILO 6

Limita Lookman, che gli dà parecchio lavoro. Fatica un po' di più nei duelli con De Ketelaere, perché frenato da un giallo.

MCKENNIE 6

Quinta consecutiva da titolare. Allegri lo riprende più volte, ma lui esegue il compito dimenticandosi il passato anarchico (dal 39' st Weah: sv).

FAGIOLI 5,5

Meno ficcante rispetto alle ultime uscite. Sua la prima occasione bianconera, ma Musso c'è. Abbassa i giri con il passare dei minuti (dal 23' st Miretti 5,5: si limita a fare un po' di legna).

LOCATELLI 6,5

Uno dei migliori dei suoi.

RABIOT 5

Poco brillante, lontano dagli alti standard frequentati l'anno scorso. Ripresa in leggera crescita, ma è giusto aspettarsi molto di più.

CAMBIASO 5,5

Partecipa alla dormita che manda Zappacosta a tu per tu con il gol (fallito). Entra spesso in mezzo al campo, ma con più timidezza del solito (dal 23' st Kostic 6: entra per mettere pezze in corsia).

KEAN 5

Titolare per forza, visti i ko di Vlahovic e Milik. Ci mette mezzora ad accendersi, con un tiro dalla distanza. Poi è evanescente (dal 30' st Yildiz 5,5: lascia pochissime tracce di sé).

CHIESA 6,5

L'inizio all'insegna del ciapanò dura poco. Si sbatte su tutto il fronte d'attacco. Scocca un gran tiro, murato prontamente da Musso. Gli manca solo un po’ di lucidità sul più bello.

ALLEGRI 6

Vero, mancavano Vlahovic e Milik. Ma alla Juve è mancato soprattutto il coraggio. Per come si è messa la partita, un punto guadagnato che torna molto utile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 20:52

